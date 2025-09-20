Les Mémoires vives à la Soie | Visites guidées des cités et des sheds de l’usine TASE Usine TASE Vaulx-en-Velin

Gratuit sur réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Lors de cette balade de deux heures, nous déambulerons dans la Petite Cité ouvrière intacte depuis sa date de construction en 1924. Nous observerons et commenterons les points remarquables de la cité comme le restaurant “La Boule en Soie”, la place de l’ancienne église, l’ancien foyer de jeune fille Jeanne d’Arc ou encore l’ancienne infirmerie. La suite de la balade se déroulera au sein de l’usine TASE, sous les derniers sheds encore debout. La visite se terminera au sein de notre local associatif où un métier à filer la dentelle de Lyon de quinze tonnes attendront vos observations.

Usine TASE 8 Allée du textile 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 La Soie Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.ensemble-cusset-tase.com/ https://www.facebook.com/ensemble.cusset.tase [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visites-guidees-de-la-tase-et-ses-cites »}] Créée en 1925, l’usine TASE (Textile Artificiel du Sud-Est) a été fondée par la famille Gillet ayant fait fortune dans la teinture en créant le noir absolu sur soie naturelle.

Cette usine de viscose, dangereuse et polluante, est construite loin de la ville et mobilise le chemin de fer de l’est lyonnais, l’énergie du Rhône captée par l’usine de Cusset et la nappe phréatique abondante présente en faible profondeur à Vaulx-en-Velin.

Avec ses cités-jardins, son foyer de jeunes filles, son église et son dispensaire, l’usine classée forme un ensemble industriel remarquable presque entièrement préservée, sans pareil dans la métropole. Métro A Vaulx-en-Velin la Soie

Tramway T3

Tramway T7

Xavier Spertini