Les mémoriaux du 13 novembre : de l’éphémère à l’archive Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

Dans le cadre de l’exposition « Je suis Paris », dix ans

après : la collecte des mémoriaux du 13 novembre 2015, présentée du 13

novembre 2025 au 17 janvier 2026, les Archives de Paris invitent deux

chercheurs à partager avec une archiviste leurs réflexions sur la

transformation de ces expressions publiques de l’émotion collective en archives

historiques.

L’exposition

Si l’exposition des

Archives de Paris montre un choix d’hommages écrits ou dessinés déposés sur les

sites parisiens des attentats, elle présente pour la première fois d’autres

témoignages, collectés par la suite auprès des cabinets des maires des Xe

et XIe arrondissements, des établissements scolaires, du Secrétariat

général de la Ville, du secrétariat particulier de la Maire de Paris, provenant

de France et du monde entier. Surtout, elle invite le visiteur à réfléchir sur

« la fabrique de l’archive », en détaillant toutes les étapes de la

« patrimonialisation » d’objets initialement voués à la perte.

La table ronde

Deux chercheurs,

sociologues spécialisés sur les questions de politiques de mémoire et de

réactions aux attentats, Sarah Gensburger et Gérôme Truc, dialogueront avec une

archiviste, Audrey Ceselli, sur cette opération exceptionnelle de collecte des

mémoriaux du 13 novembre 2015. Ils reviendront sur les questions que cette

collecte a posées, et sur les enseignements qu’ils peuvent en tirer.

Sarah Gensburger est sociologue, directrice de recherches au CNRS

et membre du Centre de sociologie des organisations (CSO) à Sciences Po. Un de

ses domaines de recherche porte sur l’étude des politiques publiques de

mémoire, comme en témoignent deux de ses derniers ouvrages Qui pose les questions

mémorielles ?, CNRS Éditions, 2023 et Dé-commémoration. Quand le

monde déboulonne des statues et change des noms de rue, Fayard, 2023, dir.

avec J. Wustenberg (traduit de l’anglais).

Gérôme Truc est sociologue, chargé de recherche au CNRS et directeur

adjoint de l’Institut des Sciences sociales du Politique. Ses recherches

portent principalement sur les réactions sociales aux attaques terroristes et leur

mémorialisation dans les sociétés occidentales. Il a notamment publié Sidérations, une sociologie des attentats,

Puf, 2016 et Grands ensemble :

violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires (avec

Fabien Truong), La Découverte, 2025.

Audrey Ceselli est archiviste, cheffe de projet sur la politique de

classement aux Archives de Paris. Elle a co-piloté le projet de collecte des

mémoriaux et conduit les opérations de traitement de ce fonds et de tous les

autres liés aux attentats de janvier et novembre 2015.

Sarah Gensburger et

Gérôme Truc ont dirigé un ouvrage spécifiquement consacré aux mémoriaux du 13

novembre, Les Mémoriaux du 13 novembre,

Paris, Éditions de l’EHESS, 2020. Audrey Ceselli est l’une des contributrices

de cet ouvrage.

Table ronde sur la fabrique d’une source exceptionnelle pour l’histoire

Le jeudi 04 décembre 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit

Entrée libre, sans réservation préalable, dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-04T19:00:00+01:00

fin : 2025-12-04T20:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-04T18:00:00+02:00_2025-12-04T19:30:00+02:00

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

+33187026565 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr https://www.facebook.com/archivesdeparis https://www.facebook.com/archivesdeparis