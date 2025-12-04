Les mémoriaux du 13 novembre : de l’éphémère à l’archive Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris
Les mémoriaux du 13 novembre : de l’éphémère à l’archive Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris jeudi 4 décembre 2025.
Dans le cadre de l’exposition « Je suis Paris », dix ans
après : la collecte des mémoriaux du 13 novembre 2015, présentée du 13
novembre 2025 au 17 janvier 2026, les Archives de Paris invitent deux
chercheurs à partager avec une archiviste leurs réflexions sur la
transformation de ces expressions publiques de l’émotion collective en archives
historiques.
L’exposition
Si l’exposition des
Archives de Paris montre un choix d’hommages écrits ou dessinés déposés sur les
sites parisiens des attentats, elle présente pour la première fois d’autres
témoignages, collectés par la suite auprès des cabinets des maires des Xe
et XIe arrondissements, des établissements scolaires, du Secrétariat
général de la Ville, du secrétariat particulier de la Maire de Paris, provenant
de France et du monde entier. Surtout, elle invite le visiteur à réfléchir sur
« la fabrique de l’archive », en détaillant toutes les étapes de la
« patrimonialisation » d’objets initialement voués à la perte.
La table ronde
Deux chercheurs,
sociologues spécialisés sur les questions de politiques de mémoire et de
réactions aux attentats, Sarah Gensburger et Gérôme Truc, dialogueront avec une
archiviste, Audrey Ceselli, sur cette opération exceptionnelle de collecte des
mémoriaux du 13 novembre 2015. Ils reviendront sur les questions que cette
collecte a posées, et sur les enseignements qu’ils peuvent en tirer.
Sarah Gensburger est sociologue, directrice de recherches au CNRS
et membre du Centre de sociologie des organisations (CSO) à Sciences Po. Un de
ses domaines de recherche porte sur l’étude des politiques publiques de
mémoire, comme en témoignent deux de ses derniers ouvrages Qui pose les questions
mémorielles ?, CNRS Éditions, 2023 et Dé-commémoration. Quand le
monde déboulonne des statues et change des noms de rue, Fayard, 2023, dir.
avec J. Wustenberg (traduit de l’anglais).
Gérôme Truc est sociologue, chargé de recherche au CNRS et directeur
adjoint de l’Institut des Sciences sociales du Politique. Ses recherches
portent principalement sur les réactions sociales aux attaques terroristes et leur
mémorialisation dans les sociétés occidentales. Il a notamment publié Sidérations, une sociologie des attentats,
Puf, 2016 et Grands ensemble :
violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires (avec
Fabien Truong), La Découverte, 2025.
Audrey Ceselli est archiviste, cheffe de projet sur la politique de
classement aux Archives de Paris. Elle a co-piloté le projet de collecte des
mémoriaux et conduit les opérations de traitement de ce fonds et de tous les
autres liés aux attentats de janvier et novembre 2015.
Sarah Gensburger et
Gérôme Truc ont dirigé un ouvrage spécifiquement consacré aux mémoriaux du 13
novembre, Les Mémoriaux du 13 novembre,
Paris, Éditions de l’EHESS, 2020. Audrey Ceselli est l’une des contributrices
de cet ouvrage.
Table ronde sur la fabrique d’une source exceptionnelle pour l’histoire
Le jeudi 04 décembre 2025
de 18h00 à 19h30
gratuit
Entrée libre, sans réservation préalable, dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes. Jusqu’à 18 ans.
Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris
