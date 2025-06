Les mensonges du météorologue – Friche de la Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement 27 juin 2025 14:00

Bouches-du-Rhône

Les mensonges du météorologue Du 27/06 au 19/11/2025, tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 19h.

26 juin vernissage à 17h. Friche de la Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-27 14:00:00

fin : 2025-11-19 19:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Exposition personnelle de Madison Bycroft

Avec la complicité curatoriale de Victorine Grataloup et Camille Ramanana Rahary

Une proposition de Triangle-Astérides





L’exposition personnelle de Madison Bycroft est conçue autour de son film La sauce de tout agencement. Elle invite le public dans un environnement terreux qui offre une forme de continuité avec la fin du film et l’image de la taupinière c’est précisément dans cette taupinière que le film est projeté.



Tout à la fois comédie, comédie musicale et film gore, The sauce of all order suit l’inauguration — littéralement — de Felix Culpa qui rejoint le cercle des augures, prêtres de la Rome antique qui interprétaient des phénomènes naturels considérés comme des présages, notamment liés aux oiseaux, pour le compte des empereurs. Ici l’empereur·impératrice Oren — anagramme de Néron, empereur du 1er siècle — reprend le personnage de Trimalcion parodiant Néron dans le Satyricon attribué à Pétrone, écrivain romain et elegantiae arbiter [arbitre du bon goût] à la cour de Néron. Le Satyricon est un récit d’excès dont la scène centrale est le Festin chez Trimalchion , simulacre de banquet funéraire et récit d’ascension sociale dans laquelle le vrai et le faux sont indissociables et auquel le film de Madison Bycroft fait référence.





Bon à savoir proposition de visites flash tous les samedis à partir du 15 juillet 2025 à 15h



Un format de 30 minutes pour échanger avec l’équipe de médiation en toute simplicité autour des œuvres présentées.

La visite est sans réservation, gratuite pour les enfants et comprise dans le prix du billet d’entrée pour les adultes. Attention, le billet d’entrée aux expositions est indispensable, même si vous bénéficiez de la gratuité. Il est à retirer à l’accueil-billetterie, il donne accès à l’ensemble des expositions de la Tour et du Panorama. .

Friche de la Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Solo exhibition by Madison Bycroft

With the curatorial complicity of Victorine Grataloup and Camille Ramanana Rahary

A proposal by Triangle-Astérides

German :

Einzelausstellung von Madison Bycroft

Mit der kuratorischen Unterstützung von Victorine Grataloup und Camille Ramanana Rahary

Ein Vorschlag von Triangle-Astérides

Italiano :

Mostra personale di Madison Bycroft

Con la complicità curatoriale di Victorine Grataloup e Camille Ramanana Rahary

Una proposta di Triangle-Astérides

Espanol :

Exposición individual de Madison Bycroft

Con la complicidad curatorial de Victorine Grataloup y Camille Ramanana Rahary

Una propuesta de Triangle-Astérides

