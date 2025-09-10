LES MERCREDI APREM ADO Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre
LES MERCREDI APREM ADO Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre mercredi 10 septembre 2025.
LES MERCREDI APREM ADO
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 14:00:00
fin : 2025-12-31 17:00:00
Date(s) :
2025-09-10
le tiers-lieu ouvre ses portes aux jeunes pour un moment libre et convivial
Un espace rien que pour eux, pour se retrouver, s’amuser et souffler après les cours.
Tous les mercredi .
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire lequaidespossibles@suce-sur-erdre.fr
English :
le tiers-lieu opens its doors to young people for a free and convivial moment
German :
der tiers-lieu öffnet seine Türen für Jugendliche für einen freien und geselligen Moment
Italiano :
le tiers-lieu apre le porte ai giovani per un momento libero e conviviale
Espanol :
le tiers-lieu abre sus puertas a los jóvenes para un momento de convivencia gratuita
L’événement LES MERCREDI APREM ADO Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-22 par Pays Erdre Canal Forêt