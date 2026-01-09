LES MERCREDI APREM ADO Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre
LES MERCREDI APREM ADO
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-03-11 17:00:00
2026-02-11 2026-03-11
le tiers-lieu ouvre ses portes aux jeunes pour un moment libre et convivial
Un espace rien que pour eux, pour se retrouver, s’amuser et souffler après les cours.
Tous les mercredis! .
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire lequaidespossibles@suce-sur-erdre.fr
English :
le tiers-lieu opens its doors to young people for a free and convivial moment
