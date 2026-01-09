LES MERCREDI APREM ADO Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre

LES MERCREDI APREM ADO

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-03-11 17:00:00

2026-02-11 2026-03-11

le tiers-lieu ouvre ses portes aux jeunes pour un moment libre et convivial

Un espace rien que pour eux, pour se retrouver, s’amuser et souffler après les cours.

Tous les mercredis! .

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire lequaidespossibles@suce-sur-erdre.fr

English :

le tiers-lieu opens its doors to young people for a free and convivial moment

