Les Mercredi au Musée du Train

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 15:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Découvre les coiffes militaires et fabrique ton propre shako du 1er Empire lors d’un atelier ludique au musée.

Le Musée du Train et des équipages militaires propose aux enfants de 6 à 12 ans un atelier créatif autour des coiffes militaires. Après avoir observé de près les différents couvre-chefs portés par les soldats à travers l’histoire, les participants réaliseront leur propre shako du 1er Empire. Une activité ludique et pédagogique pour mieux comprendre l’uniforme militaire tout en développant sa créativité. Atelier sur inscription, de 14h à 15h30. .

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50 coralie2.da-rocha@intradef.gouv.fr

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English :

Discover military headgear and make your own 1st Empire shako during a fun workshop at the museum.

L’événement Les Mercredi au Musée du Train Bourges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT BOURGES