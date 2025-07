Les Mercredis à la Bibli créer ta baguette magique Harry Potter Bibliothèque La Rabelaisienne Loretz-d’Argenton

Les Mercredis à la Bibli créer ta baguette magique Harry Potter

Bibliothèque La Rabelaisienne 60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

La bibliothèque invite les plus jeunes à venir passer un moment récréatif et créatif. Lors de cet atelier, vous pourrez créer votre baguette magique sur le thème d’Harry Potter.

Sur réservation, places limitées Dès 6 ans. .

Bibliothèque La Rabelaisienne 60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 14 49 bibliotheque.bouille@thouars-communaute.fr

English :

The library invites the youngest members of the family to come and spend a creative and recreational moment. At this workshop, you can create your own Harry Potter-themed wand.

German :

Die Bibliothek lädt die Jüngsten zu einer kreativen Freizeitgestaltung ein. In diesem Workshop können sie ihren eigenen Zauberstab zum Thema Harry Potter herstellen.

Italiano :

La biblioteca invita i ragazzi a partecipare a un momento divertente e creativo. In questo laboratorio potrete creare la vostra bacchetta magica sul tema di Harry Potter.

La biblioteca invita a los más pequeños a pasar un rato divertido y creativo. En este taller podrás crear tu propia varita mágica sobre el tema de Harry Potter.

