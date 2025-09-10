Les Mercredis à la Ferme Le Mery Chouvigny

Les Mercredis à la Ferme Le Mery Chouvigny mercredi 10 septembre 2025.

Les Mercredis à la Ferme

Le Mery 2 Chemin les Rivaux Chouvigny Allier

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10 2025-09-24

Venez découvrir la ferme et ses animaux ! Au programme découverte sensorielle pour les tout-petits ou soins aux animaux et activités autour du verger pour les plus grands. Deux superbes après-midi pour apprendre en s’amusant.

Le Mery 2 Chemin les Rivaux Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 56 26 04 mariealaferme@gmail.com

English :

Come and discover the farm and its animals! On the program: sensory discovery for toddlers, animal care and orchard activities for older children. Two great afternoons of fun and learning.

German :

Entdecken Sie den Bauernhof und seine Tiere! Auf dem Programm stehen Sinneserfahrungen für die ganz Kleinen oder Tierpflege und Aktivitäten rund um den Obstgarten für die Größeren. Zwei tolle Nachmittage, an denen Sie spielerisch lernen können.

Italiano :

Venite a scoprire la fattoria e i suoi animali! In programma: scoperta sensoriale per i più piccoli, cura degli animali e attività nel frutteto per i più grandi. Due grandi pomeriggi di divertimento e apprendimento.

Espanol :

Venga a descubrir la granja y sus animales En el programa: descubrimiento sensorial para los más pequeños, cuidado de los animales y actividades en el huerto para los mayores. Dos tardes de diversión y aprendizaje.

L’événement Les Mercredis à la Ferme Chouvigny a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Val de Sioule