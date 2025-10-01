LES MERCREDIS A LA FERME Saint-Mars-de-Coutais
LES MERCREDIS A LA FERME
8 Lieu-dit L’Anfrenière Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-10-01
fin : 2026-05-06
2025-10-01 2025-11-05 2025-12-03 2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03 2026-07-01
à partir de 3 ans
8 places « enfants » par atelier .
8 Lieu-dit L’Anfrenière Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueilalaferme.anfreniere@gmail.com
