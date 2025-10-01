Les mercredis à l’écocentre Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Les mercredis à l'écocentre Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie mercredi 1 octobre 2025.

Les mercredis à l’écocentre

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

L’écocentre du Périgord propose des activités familiales tous les mercredis avec des ateliers créatifs et artistiques. Un espace jeux permanent (jouets, coin lecture, baby-foot, billard), des cours d’anglais, de dessin, de piano…

Au plaisir de voir vos petits artistes créer, explorer et s’épanouir

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

English : Les mercredis à l’écocentre

The Périgord ecocenter offers family activities every Wednesday, with creative and artistic workshops. A permanent play area (toys, reading corner, table soccer, billiards), English, drawing and piano lessons…

We look forward to seeing your little artists create, explore and develop

German : Les mercredis à l’écocentre

Das Ecocentre du Périgord bietet jeden Mittwoch Familienaktivitäten mit kreativen und künstlerischen Workshops an. Es gibt einen ständigen Spielbereich (Spielzeug, Leseecke, Tischfußball, Billard), Englisch-, Zeichen- und Klavierkurse…

Wir freuen uns darauf, Ihren kleinen Künstlern beim Kreieren, Erforschen und Entfalten zuzusehen

Italiano :

L’ecocentro del Périgord propone ogni mercoledì attività per le famiglie, con laboratori creativi e artistici. Un’area giochi permanente (giocattoli, angolo lettura, calcio balilla, tavolo da biliardo), lezioni di inglese, disegno e pianoforte…

Non vediamo l’ora di vedere i vostri piccoli artisti creare, esplorare e sviluppare

Espanol : Les mercredis à l’écocentre

El ecocentro del Périgord ofrece actividades familiares todos los miércoles, con talleres creativos y artísticos. Un espacio de juego permanente (juguetes, rincón de lectura, futbolín, mesa de billar), clases de inglés, dibujo y piano…

Esperamos ver a sus pequeños artistas crear, explorar y desarrollarse

