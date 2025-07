Les mercredis animés ! [animations de proximité] promenade Marie Paradis Chamonix-Mont-Blanc

Les mercredis animés ! [animations de proximité]

promenade Marie Paradis Pelouse Les Lierres Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16 2025-08-13

Cet été encore, les animateurs de la MJC, accompagnés par l’Association En passant par la Montagne , l’EPDA, ainsi que tous les autres partenaires vous donnent rendez-vous pour animer votre été !

promenade Marie Paradis Pelouse Les Lierres Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org

English :

Once again this summer, the MJC animators, together with the Association « En passant par la Montagne », the EPDA, and all the other partners, are looking forward to bringing your summer to life!

German :

Auch in diesem Sommer laden Sie die Animateure des MJC zusammen mit dem Verein « En passant par la Montagne », dem EPDA und allen anderen Partnern dazu ein, Ihren Sommer zu beleben!

Italiano :

Anche quest’estate, i responsabili delle attività del MJC, insieme all’Associazione « En passant par la Montagne », all’EPDA e a tutti gli altri partner, daranno vita all’estate!

Espanol :

Un verano más, los animadores del MJC, junto con la Asociación « En passant par la Montagne », la EPDA y todos los demás colaboradores, ¡darán vida al verano!

