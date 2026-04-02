Les mercredis atelier Ecriture à la plume Souchez
Les mercredis atelier Ecriture à la plume Souchez mercredi 22 avril 2026.
Souchez
Les mercredis atelier Ecriture à la plume
102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Pendant les vacances scolaires, retrouvez-vous en famille et emmenez vos enfants au Centre d’Histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette. Au programme deux activités manuelles au choix organisées le mercredi à réaliser en compagnie de la médiatrice du musée.
Une plume, une carte, de l’encre … Et si vous repartiez au temps de la Première Guerre mondiale et de la correspondance de guerre ? Choisissez votre illustration parmi une sélection de carte postale et écrivez un message à son dos. Qui sera le destinataire ? Un ami, un soldat, un parent ? À vous de faire le choix. .
102 rue Pasteur Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3217478315 contact@memorial1418.com
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English :
During the school vacations, get together as a family and take your children to the Centre d?Histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette. On the program: a choice of two hands-on activities on Wednesdays, to be carried out in the company of a museum mediator.
L’événement Les mercredis atelier Ecriture à la plume Souchez a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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