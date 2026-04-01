Les mercredis atelier La Maison du soldat Louis Souchez
Les mercredis atelier La Maison du soldat Louis Souchez mercredi 22 avril 2026.
Souchez
Les mercredis atelier La Maison du soldat Louis
102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Pendant les vacances scolaires, retrouvez-vous en famille et emmenez vos enfants au Centre d’Histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette. Au programme deux activités manuelles au choix organisées le mercredi à réaliser en compagnie de la médiatrice du musée.
Emeline, chargée de médiation au Mémorial, a décidé de vous raconter l’histoire du Louis, petit soldat en laine. Appelé pour combattre sur le front, il rentre chez lui à la fin du conflit. Malheureusement sa maison est en ruine, tout a été détruit ! Aidez-le à reconstruire sa demeure et à replanter des arbres dans son jardin. Crayons de bois, paire de ciseaux, Playmaïs®… à vous de jouer, Louis compte sur vous ! .
102 rue Pasteur Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3217478315 contact@memorial1418.com
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English :
During the school vacations, get together as a family and take your children to the Centre d?Histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette. On the program: a choice of two hands-on activities on Wednesdays, to be carried out in the company of a museum mediator.
L’événement Les mercredis atelier La Maison du soldat Louis Souchez a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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