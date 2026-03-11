Les Mercredis au Musée Atelier Madeleine, 20 ans, Résistante

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 15:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Un atelier pour suivre le parcours d’une jeune résistante et réfléchir aux valeurs de l’engagement pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Musée du Matériel et de la Maintenance propose l’atelier enfant Madeleine, 20 ans, résistante , une activité pédagogique pour découvrir l’histoire de la Résistance. À travers le parcours d’une jeune résistante, les enfants sont invités à suivre ses pas et à comprendre les choix, les actions et les valeurs qui ont guidé son engagement. Organisé dans le cadre des Mercredis au musée, l’atelier se déroule de 14h à 15h30 au Musée du Matériel et de la Maintenance à Bourges. Activité gratuite sur réservation. Informations et réservations par téléphone ou par mail. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 39 mailys.dreano–bagueste@intradef.gouv.fr

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English :

A workshop to follow the journey of a young Resistance fighter and reflect on the values of commitment during the Second World War.

L’événement Les Mercredis au Musée Atelier Madeleine, 20 ans, Résistante Bourges a été mis à jour le 2026-03-11 par OT BOURGES