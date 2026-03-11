Les Mercredis au Musée Atelier Mon Métier, Mon Insigne

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 15:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Un atelier créatif pour découvrir les symboles militaires et imaginer son propre insigne au Musée du Matériel et de la Maintenance.

Le Musée du Matériel et de la Maintenance propose l’atelier enfant Mon métier, mon insigne , une activité ludique pour découvrir l’univers des symboles militaires. Les enfants seront invités à observer les couleurs, formes et emblèmes utilisés dans les insignes des unités avant de créer leur propre insigne personnalisé. Organisé dans le cadre des Mercredis au musée, cet atelier permet d’aborder l’histoire et les codes militaires de façon pédagogique et créative. L’activité est gratuite, sur réservation, et se déroule de 14h à 15h30 au Musée du Matériel et de la Maintenance à Bourges. Informations et réservations par téléphone ou par mail. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 39 mailys.dreano–bagueste@intradef.gouv.fr

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English :

A creative workshop to discover military symbols and design your own badge at the Musée du Matériel et de la Maintenance.

L’événement Les Mercredis au Musée Atelier Mon Métier, Mon Insigne Bourges a été mis à jour le 2026-03-11 par OT BOURGES