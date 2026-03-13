Les Mercredis au Musée Atelier Mon Métier, Mon Uniforme

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Un atelier ludique pour découvrir les différentes tenues du soldat et créer son propre uniforme au Musée du Matériel et de la Maintenance.

Le Musée du Matériel et de la Maintenance propose l’atelier enfant Mon métier, mon uniforme , une activité ludique pour découvrir les différentes tenues portées par les soldats. À travers l’observation et la découverte des uniformes militaires, les enfants apprendront à reconnaître leurs éléments et leurs fonctions avant de laisser parler leur créativité en imaginant et en réalisant leur propre uniforme. Organisé dans le cadre des Mercredis au musée, cet atelier pédagogique invite les jeunes participants à explorer l’univers militaire de manière interactive. L’activité est gratuite, sur réservation, et se déroule de 14h à 15h30 au Musée du Matériel et de la Maintenance à Bourges. Informations et réservations au par téléphone ou par mail. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 39 mailys.dreano–bagueste@intradef.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun workshop to discover the different soldier outfits and create your own uniform at the Musée du Matériel et de la Maintenance.

L’événement Les Mercredis au Musée Atelier Mon Métier, Mon Uniforme Bourges a été mis à jour le 2026-03-13 par OT BOURGES