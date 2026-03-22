Les Mercredis au Musée Les Peintres de l’Armée

7 Bis Avenue de Dun Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 15:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Chaque mois, le mercredi de 14h à 15h30, les enfants de 6 à 12 ans sont invités à participer à des ateliers entièrement gratuits au musée du Train et des équipages militaires.

Chaque séance propose un temps de découverte pour comprendre, observer et apprendre, suivi d’un atelier pratique pour créer, manipuler et repartir avec sa création.

Un moment à la fois pédagogique et amusant, idéal pour éveiller la curiosité des plus jeunes tout en partageant une expérience culturelle avec ses camarades.

Pour cet atelier le musée propose aux enfants de découvrir le métier de peintre. Ils pourront créer leur propre œuvre et réaliser des collages, peintures sur toile.

Venez nombreux partager ces moments de découverte, de création et d’histoire ! .

7 Bis Avenue de Dun Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50 coralie2.da-rocha@intradef.gouv.fr

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English :

Every month, on Wednesdays from 2 to 3.30pm, children aged 6 to 12 are invited to take part in free workshops at the Musée du Train et des équipages militaires.

L’événement Les Mercredis au Musée Les Peintres de l’Armée Bourges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT BOURGES