Les Mercredis au Musée Militaire Soldat c’est quoi cette affiche ?

7 Bis Avenue de Dun Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 15:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Chaque mois, le mercredi les enfants de 6 à 12 ans sont invités à participer à des ateliers entièrement gratuits au musée du Train et des équipages militaires.

Chaque séance propose un temps de découverte pour comprendre, observer et apprendre, suivi d’un atelier pratique pour créer, manipuler et repartir avec sa création.

Un moment à la fois pédagogique et amusant, idéal pour éveiller la curiosité des plus jeunes tout en partageant une expérience culturelle avec ses camarades.

Pour cet atelier, le musée propose aux enfants de découvrir les affiches d’engagement. Ils pourront créer par la suite leur propre affiche.

Venez nombreux partager ces moments de découverte, de création et d’histoire ! .

7 Bis Avenue de Dun Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50 coralie2.da-rocha@intradef.gouv.fr

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English :

Every month on Wednesdays, children aged 6 to 12 are invited to take part in free workshops at the Musée du Train et des équipages militaires.

L’événement Les Mercredis au Musée Militaire Soldat c’est quoi cette affiche ? Bourges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT BOURGES