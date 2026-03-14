LES MERCREDIS AU PAYS EN GRAND ORB DOMAINE BORIA BISSIO MERCREDI 10 JUIN 17H30 Taussac-la-Billière

LES MERCREDIS AU PAYS EN GRAND ORB DOMAINE BORIA BISSIO MERCREDI 10 JUIN 17H30

Micro domaine spécialisé dans la production de Chardonnay focalisant sur la biodiversité et l’agriculture régénératrice. Dans la visite vous serez sensibilisé aux méthodes de viticulture de Kurt et Élise. Ce jeune couple franco-canadien pratiquant une viticulture holistique pour valoriser son terroir, partagera avec vous son expérience de faire du vin dans le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.

10 Chemin du Tourrel Taussac-la-Billière 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr

English :

LES MERCREDIS AU PAYS EN GRAND ORB WEDNESDAY, JUNE 10 ? 17H30

TAUSSAC LA BILLIERE

DOMAINE BORIA BISSIO Élise Trébuchon and Krut Dasilva

Micro estate specializing in Chardonnay production with a focus on biodiversity and regenerative agriculture.

Info & reservations: Bédarieux Grand Orb Tourist Office +33(0)4 67 95 08 79

