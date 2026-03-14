LES MERCREDIS AU PAYS MAS DES MESURES 8 JUILLET 2026 18H

2 Avenue de Montcamp Le Pradal Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Mercredi 8 Juillet 18H

LA BLAQUIÈRE commune LE PRADAL

Mas des Mesures Jennifer MAURY & Vincent Auge

L’histoire de la vinification naturelle par une nouvelle génération de Viticulteurs-Artisans de la Haute Vallée de l’Orb. Balade thématique.

18H00 au Domaine Durée 2h Gratuit

Infos & réservations Office de Tourisme Bédarieux grand Orb +33(0) 4 67 95 08 79

Mercredi 8 Juillet 18H

LA BLAQUIÈRE commune LE PRADAL

Mas des Mesures Jennifer MAURY & Vincent Auge

L’histoire de la vinification naturelle par une nouvelle génération de Viticulteurs-Artisans de la Haute Vallée de l’Orb. Balade thématique sur L’histoire de leurs passions en découvrant leurs vignobles en agriculture biologique sans pesticides de synthèse, suivie d’une présentation de leurs Vins natures et d’y découvrir une dégustation en émotion et harmonie autour de la notion d’équilibre.

18H00 au Domaine Durée 2h Gratuit

Infos & réservations Office de Tourisme Bédarieux grand Orb +33(0) 4 67 95 08 79 .

2 Avenue de Montcamp Le Pradal 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr

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English :

Wednesday, July 8th 6PM

LA BLAQUIÈRE commune LE PRADAL

Mas des Mesures Jennifer MAURY & Vincent Auge

The story of natural winemaking by a new generation of winegrower-artisans from the Upper Orb Valley. Themed walk.

18H00 at the Domaine ? Duration 2 hours ? Free

Info & reservations: Bédarieux grand Orb Tourist Office: +33(0) 4 67 95 08 79

L’événement LES MERCREDIS AU PAYS MAS DES MESURES 8 JUILLET 2026 18H Le Pradal a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB