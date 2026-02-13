Les Mercredis Blindtest à St So !, Le Bistrot de St So, Lille
Gratuit
Début : 2026-02-18T20:00:00+01:00 – 2026-02-18T23:30:00+01:00
Fin : 2026-02-18T20:00:00+01:00 – 2026-02-18T23:30:00+01:00
LES BLINDTESTS DU MERCREDI À ST SO !
(aka : ton nouveau rituel du milieu de semaine)
À Saint-So, le mercredi… on joue.
On chante (beaucoup trop fort).
On crie les réponses (en général pas les bonnes).
Et surtout : on passe un vrai bon moment.
Chaque semaine, un·e nouvel·le animateur·rice vient mettre le bazar à sa façon : versions familiales, gros classiques, pépites improbables, tubes honteux… Tout peut arriver. Ça dépend de l’humeur, du public, et parfois du destin (oui, vraiment).
18h — Ouverture
On s’installe, on trinque..
19h–22h — Snack ShiiFooMii
Nems maison, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé… 100% fait maison, 100% bonheur.
20h — Blindtest
Sans réservation, sans pression.
Tu ramènes ta team, tes kids, tes collègues, ta moitié ou ta mauvaise foi : tout est accepté.
Que tu sois du genre famille du mercredi, afterwork en roue libre, ou compétiteur qui compte les points à voix haute, il y a forcément une place pour toi !
