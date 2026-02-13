Les Mercredis Blindtest à St So !, Le Bistrot de St So, Lille

Les Mercredis Blindtest à St So ! Mercredi 18 février, 20h00 Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T20:00:00+01:00 – 2026-02-18T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T20:00:00+01:00 – 2026-02-18T23:30:00+01:00

LES BLINDTESTS DU MERCREDI À ST SO !

(aka : ton nouveau rituel du milieu de semaine)

À Saint-So, le mercredi… on joue.

On chante (beaucoup trop fort).

On crie les réponses (en général pas les bonnes).

Et surtout : on passe un vrai bon moment.

Chaque semaine, un·e nouvel·le animateur·rice vient mettre le bazar à sa façon : versions familiales, gros classiques, pépites improbables, tubes honteux… Tout peut arriver. Ça dépend de l’humeur, du public, et parfois du destin (oui, vraiment).

18h — Ouverture

On s’installe, on trinque..

19h–22h — Snack ShiiFooMii

Nems maison, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé… 100% fait maison, 100% bonheur.

20h — Blindtest

Sans réservation, sans pression.

Tu ramènes ta team, tes kids, tes collègues, ta moitié ou ta mauvaise foi : tout est accepté.

Que tu sois du genre famille du mercredi, afterwork en roue libre, ou compétiteur qui compte les points à voix haute, il y a forcément une place pour toi !

