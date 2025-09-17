Les Mercredis Buissonniers 2025-26 Bois de Vincennes Paris

Les Mercredis Buissonniers 2025-26 Bois de Vincennes Paris mercredi 17 septembre 2025.

Tous les mercredis, de 12h30 à 16h30, un petit groupe de 15 enfants maximum, de 6 à 12 ans se retrouvent pour passer l’après-midi au bois. Les enfants pourront jouer librement en plein air, participer à une activité proposée, individuelle ou en groupe, se reposer, découvrir les richesses de la nature qui nous entoure (oiseaux, arbres, etc.)…

Les mercredis buissonniers, c’est quoi ?

La durée de 3 heures environ sur place leur permettra, dans un espace de nature, de pouvoir mener à bien les projets dont ils auront envie et de profiter d’une pause dehors. Les activités seront variées selon les élans et les saisons : construire des cabanes, faire des jeux de piste, du land art, travailler le bois, l’argile, utiliser des outils, faire du bricolage, grimper aux arbres, utiliser des peintures végétales, fabriquer des herbiers, contempler, écouter des histoires, en inventer, chanter, faire du pistage…

La régularité est importante pour offrir à nos enfants une pause de nature chaque semaine, pour que le groupe se soude et que chacun puisse s’approprier les espaces, s’y sentir bien, et le connaître en toutes saisons. C’est pourquoi l’inscription se fait au trimestre.

Essayez une après-midi découverte au Bois de Vincennes

Rdv à 12h30 à proximité de la place de la Nation. Nous prenons le RER jusqu’à Fontenay sous bois pour aller au lac des Minimes. Nous déjeunons au bord du lac. Vous récupérez vos enfants à 16:30 place de la Nation.

Qui encadre ?

Valentine Bourrat. Animatrice nature depuis la naissance de ma fille en 2015. Amoureuse de nature inconditionnelle, je mets tout mon coeur à transmettre la connexion au vivant. J’ai débuté en encadrant des groupes d’enfants à Paris, aux Buttes Chaumont (Les Petits Sauvages). Mon expérience québécoise de deux ans m’a ensuite permis de me former à la pédagogie du “mentorat nature” : cercles de gratitude, sit spots (méditation), chants, jeux collectifs, pratiques des techniques ancestrales de vie dans les bois (vannerie, poterie, feu par friction). C’est cette pédagogie que j’ai à cœur de partager avec vos enfants dans la joie et la sécurité.

Moïna Fauchier Delavigne. Ancienne journaliste et autrice (L’enfant dans la nature, 2019 Fayard, et Emmenez les enfants dehors ! Robert Laffont, 2020), je travaille depuis 5 ans sur ce sujet d’éducation et lien avec la nature et j’ai deux enfants (9 et 11 ans). Je suis aujourd’hui engagée pour favoriser l’accès régulier pour tous les enfants à des espaces de nature, pendant leur temps scolaire ou en dehors de l’école. Je travaille avec l’association La Fabrique des communs pédagogiques et donne des conférences sur le sujet de besoin de nature et de ce qui est possible de mettre en place dans les écoles, les cours, les collectivités… J’ai commencé à animer des sorties hebdomadaires au Bois de Vincennes avec un groupe d’enfants juste avant le Covid.

En plein Paris c’est possible de s’immerger dans une nature riche, merveilleuse. Les mercredis buissonniers offrent aux enfants un temps de déconnection profonde de l’urbain. Un moment pour jouer librement et laisser aller leur imagination, en toute sécurité, avec des professionnels de la vie des bois.

Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 17 juin 2026 :

mercredi

de 12h30 à 17h00

payant

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 13 ans.

Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris

