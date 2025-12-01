Les mercredis créatifs Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Les mercredis créatifs Bibliothèque Jean d'Ormesson Paris

Les mercredis créatifs Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris mercredi 10 décembre 2025.

Venez créer vos décorations de Noël à la bibliothèque
Le mercredi 10 décembre 2025
de 15h30 à 17h30
gratuit Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-10T16:30:00+01:00
fin : 2025-12-10T18:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-10T15:30:00+02:00_2025-12-10T17:30:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne  75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr