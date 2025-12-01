Les mercredis créatifs Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Venez créer vos décorations de Noël à la bibliothèque

Le mercredi 10 décembre 2025

de 15h30 à 17h30

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans.

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr