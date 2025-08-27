Les Mercredis créatifs du Sample Le Sample Bagnolet

Gratuité, sur inscription

Début : 2025-08-27T14:30:00 – 2025-08-27T17:30:00

Venez célébrer l’été dans un cadre idyllique à la croisée entre Paris et Bagnolet.

Au programme de votre été : des visites guidées du lieu, des ateliers de découverte et pratiques artistiques en plein air, des temps de rencontre.

Ouverture exceptionnelle du Sample les mercredis (sur la période estivale du 2 juillet au 3 septembre) de 14h30 à 17h30, dans le cadre de l’Eté Culturel.

Plus d’infos :

Christel Chevron

Responsable des actions culturelles et de la communication

christel@lesample.fr/ contact@lesample.fr

https://www.lesample.fr/

Bagnolet, un tremplin pour l’expression artistique

©Le Sample