Les mercredis création Créatelier Arzacq-Arraziguet

Créatelier 2 route d’Orthez Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Ateliers créatifs pour enfants afin de réveiller leur esprit artistique. 10h/11h30 3/6 ans. 14h30/16h 7/12 ans. Sur inscription avant le mardi à 12h. .
Créatelier 2 route d’Orthez Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 60 creachrisdecoretpub@gmail.com
