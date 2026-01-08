Les mercredis création Créatelier Arzacq-Arraziguet

Les mercredis création

Créatelier 2 route d’Orthez Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Ateliers créatifs pour enfants afin de réveiller leur esprit artistique. 10h/11h30 3/6 ans. 14h30/16h 7/12 ans. Sur inscription avant mardi, à 12h. .

Créatelier 2 route d’Orthez Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 60 creachrisdecoretpub@gmail.com

