Les mercredis culturels pour les 11-15 ans Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes mercredi 10 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 15

En partenariat avec PaQ’la LuneÀ partir d’un album et à travers différents jeux, un atelier pour découvrir le théâtre en s’amusant.Pour les 11-15 ans

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/