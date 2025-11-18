Les mercredis culturels pour les 11-15 ans Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes
Les mercredis culturels pour les 11-15 ans
Mercredi 10 décembre, 15h00
Bibliothèque Erdre-Batignolles
Loire-Atlantique
Dates et horaires :
Début : 2025-12-10T15:00:00 – 2025-12-10T16:00:00
Début : 2025-12-10T15:00:00 – 2025-12-10T16:00:00
En partenariat avec PaQ’la Lune
À partir d’un album et à travers différents jeux, un atelier pour découvrir le théâtre en s’amusant.
Pour les 11-15 ans
Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
