Les mercredis culturels pour les 11-15 ans Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Les mercredis culturels pour les 11-15 ans Mercredi 10 décembre, 15h00 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T15:00:00 – 2025-12-10T16:00:00

Fin : 2025-12-10T15:00:00 – 2025-12-10T16:00:00

En partenariat avec PaQ’la Lune

À partir d’un album et à travers différents jeux, un atelier pour découvrir le théâtre en s’amusant.

Pour les 11-15 ans

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Atelier théâtre pour les 12-15 ans en partenariat avec PaQ’la Lune