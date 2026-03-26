Les mercredis culturels pour les 4-6 ans Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 15:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 6

En partenariat avec la compagnie PaQ’la LuneÀ partir d’un album et à travers différents jeux, un atelier pour découvrir le théâtre en s’amusant.Pour les 4-6 ans

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 02 40 41 53 47 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=les-mercredis-culturels-pour-les-4-6-ans



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