Les mercredis culturels pour les 7-10 ans Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 10

En partenariat avec PaQ’la LuneÀ partir d’un album et à travers différents jeux, un atelier pour découvrir le théâtre en s’amusant.Pour les 7-10 ans

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 0240415347