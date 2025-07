Les mercredis d’Ahun route de Limoges Ahun

Les mercredis d’Ahun route de Limoges Ahun mercredi 20 août 2025.

Les mercredis d’Ahun

route de Limoges Plan d’eau d’Ahun Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

Après une première encourageante l’été dernier, on remet ça cet été !

Petit marché artistique et artisanal, animations, spectacles percutants ambiance musique du monde avec le groupe de percus et danse africaines TOSSOGUé, buvette, foodtrucks… au bord d’un charmant petit étang, accès facile, jeux pour enfants… tous les ingrédients pour passer un super moment en famille, entre amis, en solo, pour chiller, flâner les pieds dans l’herbe, danser, faire des emplettes…

AU PROGRAMME

-dès 15h ANIMATIONS pour petits et grands jeux en bois géants, petit manège… avec LA BOUQUINERIE VAGABONDE, maquillages éphémères avec L’UNIVERS DE MILENA RYLSKA… ;

-dès 17h MARCHé ARTISANAL semi-nocturne ;

-et à partir de 19h30 concert de TOSSOGUé (percus et danse africaine).

BUVETTE, RESTAURATION RAPIDE.

Spectacle au chapeau.

Événement organisé avec le soutien de la Mairie d’Ahun .

route de Limoges Plan d’eau d’Ahun Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 57 10 15 caravanedeslibertes@protonmail.com

English : Les mercredis d’Ahun

German : Les mercredis d’Ahun

Italiano :

Espanol : Les mercredis d’Ahun

L’événement Les mercredis d’Ahun Ahun a été mis à jour le 2025-07-25 par Creuse Tourisme