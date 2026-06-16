Les mercredis dans les parcs Protocole Panthera Le grand jeu de piste Jardin de la Mathilde Marseille 9e Arrondissement mercredi 19 août 2026.

Marseille 9e Arrondissement

Les mercredis dans les parcs Protocole Panthera Le grand jeu de piste

Mercredi 19 août 2026 de 18h à 21h. Jardin de la Mathilde 267 boulevard de La Gaye Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:00:00

fin : 2026-08-19 21:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Un grand jeu de piste coopératif où enfants et adultes sont invités à résoudre une série d’énigmes.Enfants

Aventurières et aventuriers de l’an 2050 le monde est au bord de la catastrophe! Les ressources se raréfient et les espèces sont plus que jamais menacées !



Pour restaurer l’équilibre, une ancienne et mystérieuse quête connue sous le nom de Protocole PANTHERA est activée. La tâche ne sera pas simple et c’est seulement collectivement que vous pourrez relever les épreuves qui vous attendent !



C’est sous la forme d’un grand jeu de piste coopératif, qu’enfants et adultes sont invités à résoudre une série d’énigmes. Chaque épreuve permet de découvrir un fragment du gardien que les participants devront réunir collectivement.



Entre réflexion, observation et défis à relever ensemble, les joueuses et joueurs deviennent les héros d’un territoire à sauver. Une fois les fragments rassemblés, le gardien pourra être activé et redonner vie à l’écosystème des parcs. .

Jardin de la Mathilde 267 boulevard de La Gaye Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A large-scale cooperative scavenger hunt in which children and adults are invited to solve a series of puzzles.

L’événement Les mercredis dans les parcs Protocole Panthera Le grand jeu de piste Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille