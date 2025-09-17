LES MERCREDIS D’ARGILEUM ATELIER DE MODELAGE Saint-Jean-de-Fos

LES MERCREDIS D’ARGILEUM ATELIER DE MODELAGE

6 avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-17

fin : 2025-11-26

2025-09-17 2025-10-01 2025-10-15 2025-11-12 2025-11-26 2025-12-10

Argileum vous propose des ateliers de modelages libres !

Une découverte accessible à tous les publics, sur réservation, d’une durée de 2 heures.

L’animateur potier vous présente l’atelier et les étapes de fabrication de l’objet. A l’issue de l’atelier, soit vous repartez avec votre chef-d’oeuvre, soit vous prenez l’option cuisson (délai 3 semaines environ).

A partir de 5 ans.

La présence d’un adulte, participant à l’atelier, est demandée pour toute inscription d’un enfant de 5 à 10 ans inclus. .

6 avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 56 41 96

English :

The potter guides you through the steps involved in making a clay object.

German :

Der Töpferanimateur führt Sie durch die Schritte zur Herstellung eines Tonobjekts.

Italiano :

Argileum offre laboratori di modellazione gratuiti!

Questi workshop di 2 ore sono aperti a tutti, previo accordo.

Il ceramista vi mostrerà il laboratorio e vi spiegherà le fasi di realizzazione dell’oggetto. Al termine del laboratorio, potrete portare a casa il vostro capolavoro oppure optare per la cottura.

Espanol :

El alfarero le guía a través de los pasos necesarios para fabricar un objeto de arcilla.

