LES MERCREDIS D’ARGILEUM ATELIER DE MODELAGE Saint-Jean-de-Fos

LES MERCREDIS D’ARGILEUM ATELIER DE MODELAGE
6 avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault
Début : 2025-09-17
fin : 2025-11-26
2025-09-17 2025-10-01 2025-10-15 2025-11-12 2025-11-26 2025-12-10
Argileum vous propose des ateliers de modelages libres !
Une découverte accessible à tous les publics, sur réservation, d’une durée de 2 heures.
L’animateur potier vous présente l’atelier et les étapes de fabrication de l’objet. A l’issue de l’atelier, soit vous repartez avec votre chef-d’oeuvre, soit vous prenez l’option cuisson (délai 3 semaines environ).
A partir de 5 ans.
La présence d’un adulte, participant à l’atelier, est demandée pour toute inscription d’un enfant de 5 à 10 ans inclus. .
English :
The potter guides you through the steps involved in making a clay object.
German :
Der Töpferanimateur führt Sie durch die Schritte zur Herstellung eines Tonobjekts.
Italiano :
Argileum offre laboratori di modellazione gratuiti!
Questi workshop di 2 ore sono aperti a tutti, previo accordo.
Il ceramista vi mostrerà il laboratorio e vi spiegherà le fasi di realizzazione dell’oggetto. Al termine del laboratorio, potrete portare a casa il vostro capolavoro oppure optare per la cottura.
Espanol :
El alfarero le guía a través de los pasos necesarios para fabricar un objeto de arcilla.
