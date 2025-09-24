LES MERCREDIS D’ARGILEUM ATELIER DE TOUNAGE (JOURNÉE) Saint-Jean-de-Fos
6 avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : – – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-09-24 2025-10-08 2025-11-05 2025-11-19 2025-12-03 2025-12-17
Argileum propose une initiation à la pratique du tournage.
Une découverte accessible à partir de 10 ans, sur réservation, à la journée, limité à 5 participants.
L’animateur explique les différentes étapes de cette pratique et accompagne les participants aux premiers gestes sur le tour de potier.
Les mercredis de 10h30 à 13h et de 14h à 16h30. Le matériel utile à la pratique (tour, terre, outils et tablier) est fourni par Argileum. .
6 avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 56 41 96
English :
Argileum offers an introduction to the practice of throwing.
This discovery activity is open to children aged 10 and over, by reservation, for one day, limited to 5 participants.
The workshop leader explains the various stages of potter’s wheel throwing and guides participants through the first steps.
German :
Argileum bietet eine Einführung in die Praxis des Drehens an.
Eine Entdeckung, die ab 10 Jahren zugänglich ist, mit Reservierung, ganztägig, auf 5 Teilnehmer begrenzt.
Der Animator erklärt die verschiedenen Etappen dieser Praxis und begleitet die Teilnehmer bei den ersten Handgriffen auf der Töpferscheibe.
Italiano :
Argileum propone un corso di introduzione alla lavorazione al tornio.
È un modo divertente per i bambini dai 10 anni in su di scoprire l’arte della lavorazione al tornio. È necessario prenotarsi in anticipo per un corso di un giorno, con un massimo di 5 partecipanti.
L’istruttore spiegherà le varie fasi della lavorazione al tornio e guiderà i partecipanti attraverso i primi passi.
Espanol :
Argileum ofrece una introducción al arte del torno.
Es una forma divertida de que los niños a partir de 10 años descubran el arte del torno alfarero. Hay que reservar con antelación para un curso de un día, con un máximo de 5 participantes.
El instructor explicará las distintas etapas del torno alfarero y guiará a los participantes en los primeros pasos.
