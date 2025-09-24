LES MERCREDIS D’ARGILEUM ATELIER DE TOUNAGE (JOURNÉE) Saint-Jean-de-Fos

LES MERCREDIS D’ARGILEUM ATELIER DE TOUNAGE (JOURNÉE)

6 avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – – 80 EUR

Début : 2025-09-24

fin : 2025-12-17

2025-09-24 2025-10-08 2025-11-05 2025-11-19 2025-12-03 2025-12-17

Argileum propose une initiation à la pratique du tournage.

Une découverte accessible à partir de 10 ans, sur réservation, à la journée, limité à 5 participants.

L’animateur explique les différentes étapes de cette pratique et accompagne les participants aux premiers gestes sur le tour de potier.

Les mercredis de 10h30 à 13h et de 14h à 16h30. Le matériel utile à la pratique (tour, terre, outils et tablier) est fourni par Argileum. .

6 avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 56 41 96

English :

Argileum offers an introduction to the practice of throwing.

This discovery activity is open to children aged 10 and over, by reservation, for one day, limited to 5 participants.

The workshop leader explains the various stages of potter’s wheel throwing and guides participants through the first steps.

German :

Argileum bietet eine Einführung in die Praxis des Drehens an.

Eine Entdeckung, die ab 10 Jahren zugänglich ist, mit Reservierung, ganztägig, auf 5 Teilnehmer begrenzt.

Der Animator erklärt die verschiedenen Etappen dieser Praxis und begleitet die Teilnehmer bei den ersten Handgriffen auf der Töpferscheibe.

Italiano :

Argileum propone un corso di introduzione alla lavorazione al tornio.

È un modo divertente per i bambini dai 10 anni in su di scoprire l’arte della lavorazione al tornio. È necessario prenotarsi in anticipo per un corso di un giorno, con un massimo di 5 partecipanti.

L’istruttore spiegherà le varie fasi della lavorazione al tornio e guiderà i partecipanti attraverso i primi passi.

Espanol :

Argileum ofrece una introducción al arte del torno.

Es una forma divertida de que los niños a partir de 10 años descubran el arte del torno alfarero. Hay que reservar con antelación para un curso de un día, con un máximo de 5 participantes.

El instructor explicará las distintas etapas del torno alfarero y guiará a los participantes en los primeros pasos.

