Pujols-sur-Ciron

Les Mercredis de Cap 33 Beach Tennis/Slackline/Disc golf/Spikeball

Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball .

Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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English : Les Mercredis de Cap 33 Beach Tennis/Slackline/Disc golf/Spikeball

L’événement Les Mercredis de Cap 33 Beach Tennis/Slackline/Disc golf/Spikeball Pujols-sur-Ciron a été mis à jour le 2026-06-25 par La Gironde du Sud