Les Mercredis de la Bastide Jo̱a – Castillonnès 30 juillet 2025 21:00

Lot-et-Garonne

Les Mercredis de la Bastide Jo̱a Cour de la mairie Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 21:00:00

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Venez applaudir Jo̱a lors de la nouvelle édition 2025 des Mercredis de la Bastide à Castillonnès !

Auteur, compositeur et interprète, Jo̱a nous entraîne dans son univers pop et house funk à travers ses propres textes.

Une énergie solaire, positive et libératrice qui fait un bien fou !

Venez applaudir Jo̱a lors de la nouvelle édition 2025 des Mercredis de la Bastide à Castillonnès !

Auteur, compositeur et interprète, Jo̱a nous entraîne dans son univers pop et house funk à travers ses propres textes.

Une énergie solaire, positive et libératrice qui fait un bien fou ! .

Cour de la mairie

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Les Mercredis de la Bastide Jo̱a

Come and applaud Jo?a at the new 2025 edition of Mercredis de la Bastide in Castillonnès!

Author, composer and performer, Jo?a draws us into his pop and house funk universe through his own lyrics.

A sunny, positive and liberating energy that feels great!

German : Les Mercredis de la Bastide Jo̱a

Erleben Sie Jo?a bei der neuen Ausgabe 2025 der Mercredis de la Bastide in Castillonnès!

Als Autor, Komponist und Interpret entführt uns Jo?a mit seinen eigenen Texten in sein Pop- und House-Funk-Universum.

Eine sonnige, positive und befreiende Energie, die unglaublich gut tut!

Italiano :

Venite ad applaudire Jo?a alla nuova edizione 2025 del Mercredis de la Bastide di Castillonnès!

Autore, compositore e interprete, Jo?a ci trascina nel suo universo pop e house funk attraverso i suoi testi.

È un’energia solare, positiva e liberatoria che fa stare bene!

Espanol : Les Mercredis de la Bastide Jo̱a

¡Venga a aplaudir a Jo?a en la nueva edición 2025 de Mercredis de la Bastide en Castillonnès!

Autor, compositor e intérprete, Jo?a nos adentra en su universo pop y house funk a través de sus propias letras.

¡Es una energía soleada, positiva y liberadora que sienta de maravilla!

L’événement Les Mercredis de la Bastide Jo̱a Castillonnès a été mis à jour le 2025-06-14 par OT Coeur de Bastides