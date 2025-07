Les Mercredis de la Bibli Jeux Harry Potter en pagaille ! bibliothèque La Rabelaisienne Loretz-d’Argenton

Les Mercredis de la Bibli Jeux Harry Potter en pagaille !

bibliothèque La Rabelaisienne 60 rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

2025-07-30

La bibliothèque vous invite à venir passer un moment convivial et récréatif, autour de jeux en pagaille sur le thème d’Harry Potter.

Dès l’âge de 7 ans Sur réservation (places limitées) .

bibliothèque La Rabelaisienne 60 rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 14 49 bibliotheque.bouille@thouars-communaute.fr

English :

The library invites you to come and spend a convivial and recreational moment, with a host of Harry Potter-themed games.

German :

Die Bibliothek lädt Sie ein, eine gesellige und erholsame Zeit mit Spielen rund um das Thema Harry Potter zu verbringen.

Italiano :

La biblioteca vi invita a partecipare a un momento di divertimento con una serie di giochi a tema Harry Potter.

La biblioteca te invita a pasar un rato divertido, con un montón de juegos de temática Harry Potter.

