[Les mercredis de la biodiversité] Les secrets des arbres de Miromesnil Tourville-sur-Arques

[Les mercredis de la biodiversité] Les secrets des arbres de Miromesnil
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 16:30:00
2026-05-13
Les arbres ont des secrets ; le saviez-vous ?
Le domaine de Miromesnil en connaît certains ! Hêtres, cèdre du Liban, tulipier de Virginie, tilleul, ginkgo etc… Venez reconnaître ces arbres, leur histoire, leurs secrets, leurs vertus ; venez les toucher, les sentir et les observer. Cette activité, riche en douceur et en beauté, est ouverte à tous les âges. Elle sera suivie d’un goûter partagé, cuisiné par votre animatrice ! .
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 94 89 47
