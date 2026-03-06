[Les mercredis de la biodiversité] Les secrets des arbres de Miromesnil Tourville-sur-Arques

[Les mercredis de la biodiversité] Les secrets des arbres de Miromesnil

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Les arbres ont des secrets ; le saviez-vous ?

Le domaine de Miromesnil en connaît certains ! Hêtres, cèdre du Liban, tulipier de Virginie, tilleul, ginkgo etc… Venez reconnaître ces arbres, leur histoire, leurs secrets, leurs vertus ; venez les toucher, les sentir et les observer. Cette activité, riche en douceur et en beauté, est ouverte à tous les âges. Elle sera suivie d’un goûter partagé, cuisiné par votre animatrice ! .

