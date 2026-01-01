Les mercredis de la Fabrique initiation à l’identification des oiseaux de nos jardins La Fabrique à Paroles Paimpol

Les mercredis de la Fabrique initiation à l’identification des oiseaux de nos jardins

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 14:00:00

fin : 2026-01-14 17:30:00

Date(s) :

2026-01-14

Apprenez en famille à reconnaître et accueillir les oiseaux de jardins.

L’association de protection de l’environnement, Bretagne Vivante donne rendez-vous aux amateurs de nature, petits et grands. Cet après-midi spécial, organisé dans le cadre des Mercredis de la Fabrique , sera entièrement dédié aux oiseaux de jardins. Nombreux ateliers ludiques et pédagogiques pour mieux connaître et reconnaître les espèces locales, et se préparer au Comptage régional des oiseaux de jardins fin janvier. Informations sur les habitudes de nos amis à plumes et sur les gestes simples à adopter pour les aider, notamment en période hivernale. .

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les mercredis de la Fabrique initiation à l’identification des oiseaux de nos jardins Paimpol a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol