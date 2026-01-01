Les mercredis de la Guinguette Saint-Ilpize
Les mercredis de la Guinguette Saint-Ilpize mercredi 7 janvier 2026.
Les mercredis de la Guinguette
Le Bourg Saint-Ilpize Haute-Loire
–
Début : 2026-01-07 18:00:00
fin : 2026-01-07
Début : 2026-01-07 18:00:00
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
Tour de Contes de Séverine Sarrias
Laissez-vous embarquer pour un Tour de contes et franchissez le seuil de l’imaginaire. À la lueur des mots, d’une voix et de silences, les récits voyageront de bouche à oreille.
Le Bourg Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Tour de Contes by Séverine Sarrias
Embark on a Tour de Contes and cross the threshold into the imaginary world. In the light of words, voices and silences, stories travel from mouth to ear.
