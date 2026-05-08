Les Mercredis de la Pelote rue Dongaitz Anaiak Urrugne
Les Mercredis de la Pelote rue Dongaitz Anaiak Urrugne mercredi 8 juillet 2026.
Urrugne
Les Mercredis de la Pelote
rue Dongaitz Anaiak Fronton du Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Lever de rideau par l’école de pelote d’Urrugne, puis partie de pelote avec les adultes. .
rue Dongaitz Anaiak Fronton du Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Mercredis de la Pelote
L’événement Les Mercredis de la Pelote Urrugne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché du Bourg Urrugne 13 mai 2026
- Vide grenier Salle Ithurbidea Urrugne 14 mai 2026
- Concert Altxa Zokoa Eglise de Socoa Urrugne 15 mai 2026
- Marché du Bourg Urrugne 16 mai 2026
- Eusfera, Journée autour de la langue basque Urrugne 16 mai 2026