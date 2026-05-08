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Les Mercredis de la Pelote rue Dongaitz Anaiak Urrugne

Les Mercredis de la Pelote rue Dongaitz Anaiak Urrugne

Les Mercredis de la Pelote rue Dongaitz Anaiak Urrugne mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : rue Dongaitz Anaiak

Adresse : Fronton du Bourg

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Urrugne

Les Mercredis de la Pelote

rue Dongaitz Anaiak Fronton du Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Lever de rideau par l’école de pelote d’Urrugne, puis partie de pelote avec les adultes.   .

rue Dongaitz Anaiak Fronton du Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 

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English : Les Mercredis de la Pelote

L’événement Les Mercredis de la Pelote Urrugne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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