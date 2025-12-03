Les Mercredis de l’Avent Ménestreau-en-Villette

Les Mercredis de l’Avent

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 16:30:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-22

Le Domaine du Ciran invite les familles à partager la magie de Noël lors de ses Mercredis de l’Avent, des après-midis chaleureux et conviviaux placés sous le signe de la féérie hivernale.

De 14h15 à 16h30 environ

Pour les enfants de 3 à 10 ans, accompagnés d’un adulte

Sur réservation

Installez-vous au coin du feu pour écouter de belles histoires et chants de Noël, puis laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier de loisirs créatifs où les enfants pourront confectionner de jolis photophores scintillants.

La journée se terminera en douceur avec un goûter gourmand composé de chocolat chaud, guimauves et délicieux biscuits de Noël

Ambiance garantie chaussettes épaisses, pulls de Noël et bonne humeur sont vivement recommandés pour profiter pleinement de ce moment magique ✨ 14 .

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com

English :

Domaine du Ciran invites families to share in the magic of Christmas at its Advent Wednesdays, warm and friendly afternoons dedicated to the magic of winter.

? From approx. 2.15pm to 4.30pm

? For children aged 3 to 10, accompanied by an adult

Reservations required

German :

Die Domaine du Ciran lädt Familien dazu ein, den Zauber von Weihnachten bei den Mercredis de l’Advent zu teilen. Diese gemütlichen und geselligen Nachmittage stehen ganz im Zeichen des Winterzaubers.

? Von 14.15 Uhr bis ca. 16.30 Uhr

? Für Kinder von 3 bis 10 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen

Auf Reservierung

Italiano :

Il Domaine du Ciran invita le famiglie a condividere la magia del Natale con i mercoledì dell’Avvento, pomeriggi caldi e conviviali all’insegna delle meraviglie invernali.

? Dalle ore 14.15 alle 16.30 circa

? Per bambini dai 3 ai 10 anni, accompagnati da un adulto

Solo su prenotazione

Espanol :

El Domaine du Ciran invita a las familias a compartir la magia de la Navidad en sus Miércoles de Adviento, tardes cálidas y acogedoras del país de las maravillas invernal.

? De 14.15 a 16.30 h aprox

? Para niños de 3 a 10 años acompañados de un adulto

Sólo con reserva previa

L’événement Les Mercredis de l’Avent Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2025-11-12 par ADRT45