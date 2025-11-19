Les Mercredis de l’Équipôle Equipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest
Equipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest Finistère
Début : 2025-11-19
fin : 2025-12-17
2025-11-19 2025-12-17
2 ateliers à destination des enfants.
– Le poney, mon super coach !
J’améliore ma motricité, mon autonomie et ma confiance en créant une réelle complicité avec mon guide, le poney.
A partir de 3 ans.
– L’artiste, c’est moi !
Je m’exerce avec mon ami à 4 sabots à devenir un artiste équestre.
A partir de 6 ans.
(!) Bien penser à apporter un casque pour cet atelier.
2 séances d’1h30 à 10h et à 14h. .
Equipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23
L’événement Les Mercredis de l’Équipôle Plougourvest a été mis à jour le 2025-10-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX