Les Mercredis de l’Équipôle Equipôle du Pays de Landivisiau Plougourvest

Les Mercredis de l’Équipôle

Equipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

2 ateliers à destination des enfants.

LE PONEY, MON SUPER COACH

J’améliore ma motricité, mon autonomie et ma confiance en créant une réelle complicité avec mon guide, le poney.

A partir de 3 ans.

DÉCOUVERTE DU PONEY SPECTACLE !

Je m’exerce avec mon ami à 4 sabots à devenir un artiste équestre.

A partir de 6 ans.

(!) Bien penser à apporter un casque pour cet atelier.

2 séances d’1h30 à 10h et à 14h. .

Equipôle du Pays de Landivisiau 8 Quillivant Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 80 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Mercredis de l’Équipôle

L’événement Les Mercredis de l’Équipôle Plougourvest a été mis à jour le 2026-02-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX