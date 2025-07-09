Les mercredis de l’été à la ferme Bouscarel Creysse

Les mercredis de l’été à la ferme Bouscarel

Le Rouquet Creysse Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-07-09 18:00:00

fin : 2025-07-16 23:00:00

2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

» J’ai l’immense chance d’être né dans une famille où la parole prend encore beaucoup de place

Venez passer une soirée en compagnie du conteur paysan Clément Bouscarel

» J’ai l’immense chance d’être né dans une famille où la parole prend encore beaucoup de place. On écoute l’ancien raconter et dire. Parler de nos racines, de notre terre, des valeurs et du bon sens paysan. Il est primordial de savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va…

J’ai baigné dans un monde peuplé de personnages fabuleux tel le drac, les fatsilhèras, les géants et autres rapatous ; un monde où les oiseaux parlent aux humains, où les arbres s’entraident, où le vent rend service aux paysans, où des petits bergers croisent le chemin du bon Dieu, où le merveilleux côtoie la réalité »

A partir de 7 ans .

Le Rouquet Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 12 61 56 08

