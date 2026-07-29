Les mercredis de l’été à l’atelier du Verre L’Atelier du Verre Saint-Méloir-des-Ondes

Informations pratiques

Saint-Méloir-des-Ondes

Les mercredis de l’été à l’atelier du Verre

L’Atelier du Verre 4 rue de Radegonde Saint-Méloir-des-Ondes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Les mercredis de l’été, l’atelier du verre propose une présentation et démonstration du métier de souffleur / souffleuse de verre.

Venez visiter ce lieu unique et laissez-vous fasciner par le passionnant spectacle des souffleurs au travail. Véritables magiciens, ils jouent avec le feu, jonglent avec la matière en fusion et donnent à la bulle de verre incandescente la forme souhaitée. .

L’Atelier du Verre 4 rue de Radegonde Saint-Méloir-des-Ondes 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 89 18 10

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English :

L’événement Les mercredis de l’été à l’atelier du Verre Saint-Méloir-des-Ondes a été mis à jour le 2026-07-31 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel