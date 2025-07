Les mercredis de l’été Balade-découverte « La vie sauvage autour du Noyer » Ligneyrac

Les mercredis de l’été Balade-découverte « La vie sauvage autour du Noyer » Ligneyrac mercredi 23 juillet 2025.

Les mercredis de l’été Balade-découverte « La vie sauvage autour du Noyer »

Sabazot Ligneyrac Corrèze

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23 2025-08-13

Cet été, le Moulin de La Vie Contée propose des animations nature autour du noyer et de son environnement, assurées par Benjamin POTEL, écologue-guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V)

On aborde là les thématiques listées dans l’atelier 1 mais en zoomant sur les nombreuses interactions parfois complexes, tantôt houleuses, existant entre le Noyer et d’autres plantes, champignons et animaux… notamment les petites bêtes qui, au fil des saisons, vont se nourrir à ses dépens ! Sur et autour de l’exploitation

Une dégustation gourmande des produits de la boutique est proposée en fin d’animation

Sur réservation .

Sabazot Ligneyrac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 02 60 49

English :

German : Les mercredis de l’été Balade-découverte « La vie sauvage autour du Noyer »

Italiano :

Espanol :

L’événement Les mercredis de l’été Balade-découverte « La vie sauvage autour du Noyer » Ligneyrac a été mis à jour le 2025-07-03 par Corrèze Tourisme