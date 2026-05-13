Les Mercredis de l’été de Segusia Faverolles
Les Mercredis de l’été de Segusia Faverolles mercredi 8 juillet 2026.
Faverolles
Les Mercredis de l’été de Segusia
Maison forestière près du site du mausolée Faverolles Haute-Marne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-19
Tout public
Segusia, en collaboration avec la Ligue de l’Enseignement et la commune de Faverolles, vous propose des animations autour du mausolée de Faverolles tous les mercredis de juillet et août à la maison forestière près du site du mausolée.
Visite du musée au centre du village le matin sur demande ou après l’atelier.
Pour petits et grands (de 6 à 99 ans)
08 juillet rallye et fabrication de lampes à huile
15 juillet se défendre au temps des gallo romains (jeux sportifs avec l’UFOLEP)
22 juillet moulage empreintes avec Sycha
29 juillet jouer avec l’argile et les éléments naturels (Samuel Stolarz)
05 août Magie et chiffres romains avec Chantal Andriot
12 août sculpture sur plâtre avec Sycha
19 août vannerie sauvage
26 août viens fabriquer ton amulette et (ou) ta médaille
Samedi, 19 septembre les ateliers du patrimoine
Inscription obligatoire .
Maison forestière près du site du mausolée Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 86 63 19 mcbf52@orange.fr
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English :
L’événement Les Mercredis de l’été de Segusia Faverolles a été mis à jour le 2026-05-13 par Antenne du Pays de Langres