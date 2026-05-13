Faverolles

Les Mercredis de l’été de Segusia

Maison forestière près du site du mausolée Faverolles Haute-Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-19

Tout public

Segusia, en collaboration avec la Ligue de l’Enseignement et la commune de Faverolles, vous propose des animations autour du mausolée de Faverolles tous les mercredis de juillet et août à la maison forestière près du site du mausolée.

Visite du musée au centre du village le matin sur demande ou après l’atelier.

Pour petits et grands (de 6 à 99 ans)

08 juillet rallye et fabrication de lampes à huile

15 juillet se défendre au temps des gallo romains (jeux sportifs avec l’UFOLEP)

22 juillet moulage empreintes avec Sycha

29 juillet jouer avec l’argile et les éléments naturels (Samuel Stolarz)

05 août Magie et chiffres romains avec Chantal Andriot

12 août sculpture sur plâtre avec Sycha

19 août vannerie sauvage

26 août viens fabriquer ton amulette et (ou) ta médaille

Samedi, 19 septembre les ateliers du patrimoine

Inscription obligatoire .

Maison forestière près du site du mausolée Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 86 63 19 mcbf52@orange.fr

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English :

L’événement Les Mercredis de l’été de Segusia Faverolles a été mis à jour le 2026-05-13 par Antenne du Pays de Langres