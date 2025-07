Les mercredis de l’Etoile Verte Sainte-Colombe

Les mercredis de l’Etoile Verte Sainte-Colombe mercredi 23 juillet 2025.

Les mercredis de l’Etoile Verte

Sainte-Colombe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 09:30:00

fin : 2025-07-23 11:30:00

Date(s) :

2025-07-23

Les mercredis de l’Etoile verte reprennent avec la découverte des animaux et des ateliers nature de 9h30 à 11h30 avec Elise et Aurélie. A Sainte Colombe , 211 route du Calvaire

Pour les enfants, tarif libre .

Sainte-Colombe 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 65 60 38

English : Les mercredis de l’Etoile Verte

Etoile verte Wednesdays resume with animal discovery and nature workshops from 9.30am to 11.30am with Elise and Aurélie. In Sainte Colombe , 211 route du Calvaire

For children, free admission.

German :

Die Mittwochsangebote des Grünen Sterns beginnen wieder mit der Entdeckung von Tieren und Naturworkshops von 9:30 bis 11:30 Uhr mit Elise und Aurélie. In Sainte Colombe , 211 route du Calvaire

Für Kinder, freier Tarif .

Italiano :

Tornano i mercoledì dell’Etoile Verte, con laboratori di scoperta degli animali e della natura dalle 9.30 alle 11.30 con Elise e Aurélie. A Sainte Colombe, via del Calvaire 211

Gratuito per i bambini.

Espanol :

Vuelven los miércoles de la Etoile Verte, con talleres de descubrimiento de animales y naturaleza de 9.30 a 11.30 h con Elise y Aurélie. En Sainte Colombe , 211 route du Calvaire

Gratuito para los niños.

L’événement Les mercredis de l’Etoile Verte Sainte-Colombe a été mis à jour le 2025-07-20 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre