Les mercredis de l’Etoile Verte Sainte-Colombe mercredi 1 octobre 2025.
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 09:30:00
fin : 2025-10-01 11:30:00
Date(s) :
2025-10-01
Les mercredis de l’Etoile verte reprennent avec la découverte des animaux et des ateliers nature de 9h30 à 11h30 avec Elise et Aurélie.
Programme arrivée et jeu libre de 9h30 à 10h
Activité thématique de 10h à 11h
Jeu libre et départ de 11h à 11h30
A Sainte Colombe , 211 route du Calvaire
Pour les enfants de 4 à 10 ans, tarif libre . Tous les mercredis, hors vacances scolaires. .
Etoile verte Sainte-Colombe 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 65 60 38
English : Les mercredis de l’Etoile Verte
L’événement Les mercredis de l’Etoile Verte Sainte-Colombe a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre